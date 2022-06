Il Feyenoord piomba su Gnonto

27-06-2022 09:36

Non c’è dubbio che le buone prove disputate a giugno con la maglia della nazionale, abbiano attirato sul giovane Gnonto, le attenzioni di qualche squadra.

Il gol messo a segno con l’Italia contro la Germania poi, conferma la bontà del giocatore che al momento è di proprietà degli svizzeri dello Zurigo. Si è mosso qualcuno anche in Italia, ma forse senza la convinzione giusta, per poter piazzare la zampata vincente.

Adesso pare che siano gli olandesi del Feyenoord a voler andare in fondo e cercare di portare in Eredivisie Wilfried Gnonto. Il Feyenoord ci prova, allettato da quanto visto con l’Italia e per aggiungere velocità al proprio attacco.

La trattativa è in fase embrionale ma dall’Olanda si inizia a fare sul serio.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE