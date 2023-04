Il Feyenoord scalda i motori in vista della Roma: 5-1 al Waalwijk

Roboante vittoria in Eredivisie della formazione che affronterà i giallorossi di Mourinho in Europa League

09-04-2023 23:39

Feyenoord col pallottoliere, 5-1 tra le mura amiche nella gara della ventottesima giornata di Eredivisie contro l’RKC Waalwijk. Per i padroni di casa, prossimi avversari della Roma in Europa League, decisivi l’autogol di Oukili, la doppietta di Igor Paixão e gli acuti di Quilindschy Hartman e di Santiago Giménez. Questi, tutti i risultati e la classifica del turno di campionato appena andato in archivio in Olanda.

Groningen – Utrecht 1-2

Heerenveen – Volendam 2-1

AZ Alkmaar – Sparta Rotterdam 0-1

PSV Eindhoven – Excelsior 4-0

Vitesse – Go Ahead Eagles 2-0

Twente – Cambuur 4-0

Emmen – NEC Nijmengen 0-0

Ajax – Fortuna Sittard 4-0

Feyenoord – RKC Waalwijk 5-1

LA CLASSIFICA – Feyenoord punti 67; Ajax 59; PSV Eindhoven 59; AZ Alkmaar 54; Twente 51; Sparta Rotterdam 49; Utrecht 42; Heerenveen 38; RKC Waalwijk e NEC Nijmegen 35; Fortuna Sittard 32: Go Ahead Eagles 30; Vitesse e Volendam 27; Emmen 25; Excelsior 24; Groningen 17; Cambuur 16.