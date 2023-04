Il figlio di Adriano diventa professionista

Adriano Carvalho Ribeiro, classe 2006, firma il primo contratto da professionista con il Serrano. Si tratta del figlio “dell’Imperatore”, ex attaccate di Inter, PArma e Roma

17-04-2023 09:33

Arriva il promo contratto da professionista per il classe 2006 Adriano Carvalho Ribeiro. Anche se il nome, ad oggi, non dice praticamente niente, si tratta del figlio dell’ex attaccante brasiliano Adriano Leite Ribeiro. Il brasiliano in Italia ha vestito le gloriose maglie di Inter, Parma e Roma.

Il figlio dell’ex attaccante della nazionale brasiliana giocherà nel Serrano, club brasiliano di Petropolis, città vicina a Rio de Janeiro. Le dichiarazioni del figli odi Adriano: ”Questo momento rappresenta la realizzazione di un sogno. Il modo in cui sono stato accolto e si è evoluto come atleta e persona è stato il grande elemento di differenziazione per firmare con il Serrano”.