Il flop è totale: André Silva resta nudo

L'ennesimo capitolo di un flop sorprendente: André Silva è rimasto senza maglia.

Il Milan ha consegnato il numero 9 all’ultimo arrivato, Gonzalo Higuain. Un messaggio chiaro al portoghese, reduce da una stagione molto deludente con i rossoneri e poco incisivo anche ai Mondiali, dove peraltro ha avuto poco spazio, Il lusitano ha mercato, ma il denaro investito su di lui a suo tempo fa sì che una sua cessione non porterebbe a una plusvalenza ma all’esatto contrario: situazione non facile da maneggiare per Leonardo, tornato nel club meneghino e già protagonista di alcune operazioni di mercato di notevole livello.

I rossoneri lo avrebbero proposto al Napoli, ricevendo però una risposta tiepida dai partenopei, che pure in passato avevano preso in considerazione André Silva. Il portoghese sarebbe nel mirino anche del Wolverhampthon: sarebbe lo stesso agente Jorge Mendes, che a lungo ha atteso un segnale da parte del Monaco, a spingere per un trasferimento in Inghilterra dopo il fallimento del suo assistito in Italia.

Di Leonardo ha parlato con ammirazione Higuain, nel giorno della presentazione quale neo-rossonero. "Lo conoscevo da prima. Lui ha inciso tanto per il mio arrivo. Le sue parole mi hanno convinto. Ho fiducia nell'allenatore e nella squadra, si possono fare grandi cose. Ho già indossato qualche maglia pesante. Ho giocato in squadre che lottavano per vincere. Ora bisogna riportare il Milan in alto".

La Juventus è ormai il passato dell’argentino: "Per la Juventus ho solo parole di ringraziamento, a Torino ho amici e compagni, sarà emozionante tornarci. Sono stati due anni bellissimi. Con Allegri ho avuto visioni differenti, ma non è quello che mi ha portato a venire qui. In bianconero ho vinto due scudetti e due coppe Italia. La società ha deciso che non dovevo continuare li e mi hanno fatto venire in una squadra dove mi hanno dimostrato tanto amore".

