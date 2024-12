Il Foggia targato Zauri vola, cade il Pescara di Baldini, si segna tanto in C

Gol e spettacolo nei dieci anticipi del sabato di serie C. Sconfitta a sorpresa per gli abruzzesi con la Ternana che li aggancia in classifica

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tante partite, gol a grappoli e spettacolo in campo. Il sabato di Serie C ci ha regalato tante emozioni che hanno toccato tutti e tre i gironi che compongono il torneo. Nella 16a giornata tutti i riflettori alla vigilia erano puntati sul duello a distanza tra Pescara e Ternana. Ebbene, i biancazzurri sono caduti in casa inaspettatamente con il Legnago mentre gli umbri sono andati a vincere in trasferta con la Pianese. Andiamo a vedere tutto quello che è accaduto ieri.

Colpaccio del Renate, due pareggi nelle altre gare

Nel girone A Il Renate colpisce ancora una volta fuori casa. Stavolta la vittima è la Pergolettese, annichilita per 1-0 da un gioiello da fuori area del subentrato Di Nolfo. Si tratta del sesto successo in trasferta dei nerazzurri, veri e propri specialisti del segno 2. In medio stat virtus ma mica tanto. Per Virtus Verona e Giana è un 1-1 che sposta poco gli equilibri di due compagini assestate a metà classifica. Stesso punteggio pure per Lumezzane e Pro Patria: per entrambe si tratta del terzo pari nelle ultime 4 giornate.

Il Pescara perde, la Ternana lo aggancia in vetta

Nel girone B il classico testacoda costa caro al Pescara che inciampa in casa contro il Legnago. A decidere la gara che condanna il team di Baldini è un gol di Contini. Ne approfitta la Ternana che aggancia i biancazzurri in vetta alla classifica battendo 3-1 la Pianese. Per gli abruzzesi decidono le reti di Cianci e Ciccarelli (doppietta). Risale la Torres che si prende i 3 punti dopo 4 ko di fila: 2-1 sul Carpi. Dilaga il Rimini sul Pontedera (5-1), terzo successo consecutivo per la Vis Pesaro che condanna la Spal con un gol di Paganini.

Il Potenza dilaga sul Latina

Nel Girone C la prima pagina se la prende il Potenza che letteralmente sommerge di gol il Latina con un clamoroso 5-1. Il Foggia di Luciano Zauri ha preso le misure al torneo, con il 3-0 a Messina arriva la seconda vittoria esterna di fila dei rossoneri nonché il quinto risultato utile consecutivo. Mazzocco on fire con una bella doppietta, il tris è il più classico gol dell’ex Emmausso.