Il fratello di De Boer parla di Donny Van De Beek

Il fratello del CT olandese, Ronald De Boer, parla di quanto concerne Donny Van De Beek, recentemente trasferitosi al Manchester United:

“Gli Europei stanno per arrivare e credo che il ragazzo voglia parteciparci. In Premier sta giocando poco, se le cose non migliorano sarebbe meglio che Van De Beek inizi a pensare ad una soluzione alternativa come un prestito oppure un trasferimento. Non so che tipo di accordi esistano tra il ragazzo e il club inglese, magari era chiaro sin dal principio che avrebbero sfruttato questa stagione per lanciarlo poi il prossimo anno”.

OMNISPORT | 07-01-2021 18:30