Il gesto di Cr7 commuove il web: Campione anche nell'anima

Ci sono gesti che vanno oltre il populismo e la considerazione che “con quel che guadagna è il minimo”. La decisione di Cristiano Ronaldo di fermare il pullman della nazionale portoghese, che stava lasciando lo stadio di allenamento per far ritorno in hotel, alla vista di un giovanissimo tifoso in strada con un cartello che recitava: “Cristiano, dammi un abbraccio”, va al di là di ogni considerazione. Il tifoso in questione è il piccolo Edoardo Moreira, 11 anni, che combatte contro la leucemia da quando aveva un anno. Cristiano ha così fermato l’autobus e ha fatto salire a bordo Edoardo: con lui ha scattato diverse foto e gli ha dato quell’abbraccio tanto desiderato.

IL TWEET – Una vicenda che è diventata presto virale sui social, con tanto di video diffuso in rete, e che ha fatto crescere la popolarità del fuoriclasse della Juventus, dopo tante critiche e polemiche legate a vicende extrasportive. Anche Angelo Mangiante di Sky ha voluto omaggiare Cr7 con un tweet: “Un abbraccio che vale molto più dell’ultima tripletta. Il piccolo Eduardo, 11 anni, malato di leucemia ricorderà a lungo questa foto con il suo idolo. Voluta da CR7 che non ha esitato a fermare il pullman della sua nazionale per renderlo felice. Un Campione“.

LE REAZIONI – Consensi bipartisan arrivano per il giocatore: “Un bambino che ha già imparato a soffrire e a sorridere nonostante la sofferenza… è lui il vero eroe… Cristiano è immenso” o anche: “Devo chiedere SCUSA a CR7 credevo fosse tanto forte come calciatore quanto egoista e privo di cuore verso gli altri. Invece ho scoperto di avere in squadra un FUORICLASSE sia come calciatore ma soprattutto come UOMO” oppure: “Forse perché si ricorda ancora della povertà vissuta anni addietro e non se l’se scrollata di dosso come hanno fatto suoi colleghi”. Pochi parlano di gesto scontato che non merita elogi, i follower sono rimasti toccati: “Il campione è quel bambino lì. L’altro ha un cuore di proporzioni smisurate” o anche: “Bravo Ronaldo! Tutti i campioni dovrebbero comportarsi così…a tanti bambini, malati e non,basta un piccolo gesto per farli sorridere e rallegrare la giornata e a volte la vita!” e infine: “Questi gesti fanno grande un uomo più di quello che possa essere, complimenti a Ronaldo per aver reso felice un bambino, purtroppo gravemente malato, non tutti l’avrebbero fatto”.

SPORTEVAI | 09-06-2019 10:01