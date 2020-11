Il gesto di Gianluca Vialli in panchina commuove il web

Sta continuando a combattere contro il male oscuro, anche se non la vuol chiamare battaglia (“ho sempre pensato che il cancro è meglio tenerselo amico. L’ho sempre considerato un compagno di viaggio che avrei evitato. Adesso cercherò di farlo stancare, in modo che poi mi lasci proseguire”) ma si sta riprendendo anche il suo mondo, quello del calcio. Gianluca Vialli è stato designato di recente capodelegazione della Nazionale, dove ha riabbracciato i suoi vecchi compagni della Sampdoria, dal ct Mancini al collaboratore Attilio Lombardo, e sta facendo sentire la sua presenza in seno al clan azzurro.

Dalla visita all’ospedale al bacio al pallone

Ieri Vialli ha dimostrato ancora una volta di essere tutt’altro che una figura solo simbolica. Dopo aver fatto parte del gruppo azzurro che nel pomeriggio ha visitato il centro onco-ematologico di Reggio Emilia e dopo aver reso omaggio al compianto presidente neroverde Squinzi, in occasione dell’inaugurazione alla via a lui dedicata, l’ex attaccante blucerchiato si è seduto in panchina al ‘Mapei’ per la gara con la Polonia.

Ed è dalla panchina che ha commosso il web con un gesto semplice e spontaneo ma ricco di umanità. E’ successo quando la palla ad un certo punto è rotolata verso la panchina. Vialli l’ha presa con le mani, l’ha avvicinata al viso e l’ha baciata.

Il video del bacio subito virale

Il video che immortala il bacio di Vialli è diventato presto virale e suo social sono fioccato commenti commossi: “Gianluca Vialli che bacia il pallone arrivatogli in panchina, è una bellissima istantanea della serata azzurra”.

I commenti dei tifosi sui social

C’è chi scrive: “Un bacio che va oltre il semplice gesto scaramantico… Ci ricorda che non possiamo trascurare i momenti in cui siamo felici, perché ogni attimo di gioia è qualcosa di non banale” o anche: “Lui bacia il pallone e io mi commuovo”. Tra tanti elogi anche una voce critica: “Gianluca, bella immagine e tutto ma tu sei sicuro che quel pallone abbia fatto il tampone, sì?”.

SPORTEVAI | 16-11-2020 09:00