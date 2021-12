Il giallo Dybala tormenta i tifosi della Juventus, è polemica sul web

18-12-2021 09:00

Non ci sono solo Napoli e Milan a lamentarsi legittimamente dei tanti infortuni stagionali: anche la Juve si iscrive al club della sfortuna se solo si pensa che i suoi due giocatori più dotati, ovvero Dybala e Chiesa, hanno giocato finora solo sette gare. L’azzurro tornerà nel 2022 ed anche la Joya probabilmente si rivedrà solo l’anno prossimo ma resta il giallo sulle sue condizioni. Cosa ha esattamente? Un dubbio che non ha sciolto del tutto neanche Allegri.

Per Allegri Dybala non ha niente ma non si vogliono correre rischi

Il tecnico della Juve ha confuso un po’ tutti dicendo: “Dybala non ha niente, ma non vogliamo rischiarlo perché si è allenato poco, col Malmoe era uscito perché affaticato e non infortunato”.

I tifosi della Juve sempre più perplessi per gli stop di Dybala

In pochi si sono detti soddisfatti della risposta di Allegri, a giudicare dai commenti sui social: “a me è parso molto chiaro. Niente di serio, era già affaticato e lo hanno rischiato col Venezia, per non rischiare ulteriormente lo lasciano a riposo ancora un po’ ” o anche: “Non c’è una lesione, ma Dybala non è a posto, infatti non si è allenato. Mi sembra abbastanza chiaro il concetto”. La maggioranza dei fan bianconeri è preoccupata.

C’è chi traduce così: “In parole povere Dybala e un giocatore cotto che non regge 3 partite di fila” o anche: “Kolarov ha quasi le stesse presenze di Dybala” e poi: “Se sono intelligenti Dybala non lo rinnovano” e ancora: “Non so come potrà finire il contratto Dybala, ma costruire la Juve su un giocatore così fragile che c’è mai è una follia. Siamo al punto di fermarlo per evitare infortuni più gravi. Dove vogliamo andare?”

Il web è scatenato: “Il problema è che tutti gli esami che fa e che ha fatto Dybala, compresi quelli dell’anno scorso, non hanno mai evidenziato problemi, né al ginocchio né muscolari. È strana la cosa” e ancora: “forse bisognerebbe monitorare meglio tutte le attività di Paolino. Per capire i motivi dei suoi infortuni” e infine: “non si allena come dovrebbe. fisico molle, da chi fa vita sedentaria. si pensi a Cr7, 37anni, io non ricordo un suo infortunio muscolare. bisogna sbattersi, pompare sugli attrezzi, allenarsi fino a tirare fuori i polmoni”,

