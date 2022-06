01-06-2022 11:15

Arrivano conferme sulle mosse di mercato del Milan. I profili cercati dai rossoneri, nonostante il cambio di proprietà e l’avvento di RedBird con le sue ingenti disponibilità economiche e finanziarie, rimangono sempre gli stessi: giovani di ottime speranze, vogliosi di crescere e di misurarsi con un campionato sempre più competitivo, oltre che con il palcoscenico della Champions. Uno di loro ha ammesso tutto.

Milan su Lang, il gioiellino del Bruges e del calcio olandese

Si tratta di Noa Lang, talento 22enne del Bruges che si è messo in mostra nell’ultima stagione della Jupiler League, vinta in rimonta a spese della matricola Union Saint Gilloise. L’olandese è un centrocampista offensivo che può giocare anche da attaccante, uno dei potenziali trequartisti alle spalle del centravanti di cui Pioli ha fatto largo uso nel corso della trionfale annata rossonera. La sua intervista a HNL ha squarciato il velo su una trattativa che era comunque ben nota a tutti gli addetti ai lavori: Lang è nel mirino del Milan.

Lang parla del Milan e ammette: “Voglio andare in club top”

Ecco le parole di Lang, riportate dal super esperto di mercato Nicolò Schira sul suo account Twitter: “Non posso negare che l’AC Milan sia interessato a me, ma non è che io abbia ancora un accordo personale con loro. Penso che il Club Brugge vorrà 30 milioni per cedermi, secondo me 25 milioni sono una buona cifra. Da parte mia voglio andare in un club che gioca in Champions League ed è al top”. Insomma, una dichiarazione d’amore e d’intenti piuttosto chiara. Del resto, dopo l‘annuncio ufficiale del passaggio a RedBird, adesso il Milan fa gola proprio a tutti.

Mercato: Lang si offre al Milan, tifosi rossoneri spaccati

Tanti i commenti all’intervista di Lang. Alberto è entusiasta: “Prendere i giocatori di punta della Jupiler League non è quasi mai una brutta idea. Se poi sono Lang e De Ketelaere, è un’ottima, ottima idea”. Lebron invece è scettico: “Sì ma hanno costi alti..ho letto che De Ketelaere costa piu di 30…Lang 20….sono tanti per giocatori che comunque ancora non si sa se diventeranno fortissimi, soprattutto per una squadra italiana”. A Frederic Lang non sta troppo simpatico: “Parla troppo, come al solito sappiamo come andra a finire”. E Manuelito azzarda una previsione: “Che personaggio. Questo in serie A prende 10 falli solo di provocazione”.