Il Milan cambia proprietario, i tifosi hanno una sola priorità: lui non si tocca

Il fondo americano Redbird è ormai il nuovo proprietario del Milan. In queste ore è stato firmato il preliminare di vendita da Elliott alla società guidata da Gerry Cardinale, mentre l’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore e dovrebbe fornire qualche dettaglio ulteriore sulla struttura dell’operazione.

Secondo indiscrezioni, la valutazione del Milan dovrebbe attestarsi intorno a 1,3 miliardi di euro ed Elliott dovrebbe rimanere socio di minoranza con una quota intorno al 30%. L’offerta concorrente presentata da Investcorp, fondo del Bahrein, si fermava a 1.180 milioni. Per il venditore si tratta di un grande affare considerando che in quattro anni ha raddoppiato il valore dell’operazione. Complessivamente Elliott ha investito nella squadra rossonera circa 700 milioni compresi i 300 milioni del finanziamento concesso al cinese Yongong Li. Ora porta a casa 1,3 miliardi.

Milan, i tifosi vogliono la conferma di Maldini

Arrivate le firme, ora la nuova proprietà si concentrerà sul management – in ballo ci sono i rinnovi di Massara e Maldini – e di conseguenza sul mercato estivo, in vista della stagione 2022/23. Ed è proprio su questo aspetto che si concentrano i pareri dei tifosi, che vogliono innanzi tutto capire i dettagli dell’affare, ma soprattutto sperano che il “totem” Paolo Maldini rimanga dov’è. Come Stefano: “La firma di Paolo è la più importante”. E Bociot aggiunge: “Aspettiamo la firma di Maldini per capire se questo è un ciarlatano o meno”. Nanni non vuole che si perda tempo: “Incontro con Paolo quando?”. Attilio invece è ottimista: “Sono riusciti, con una “mission impossible” ad accontentare tutti!…il più grande resta Maldini! Grande Milan”.

Maldini unica garanzia per i tifosi

Anche Alessandro continua sulla stessa linea: “La nostra garanzia è sempre la stessa ed ha un nome ed un cognome. Paolo Maldini. Se verrà confermato alla dirigenza come hanno detto… potrà essere solo un successo!”. Così come Elio che concorda: “Finché ci sarà in società Paolo Maldini possono cambiare anche 20 proprietà… ha dimostrato anche senza investimenti grandi di poter costruire insieme a Massara una squadra capace di arrivare 2ª e di vincere lo scudetto nel giro di pochi anni. Se con il cambio di proprietà non rinnova Paolo allora c’è da preoccuparsi seriamente”.

Milan, tifosi divisi su RedBird

Ma lo scetticismo dei tifosi, in alcuni casi, è di più ampia portata, come il caso di Francesco: “Si continua con la speculazione dei fondi di investimenti tra il nero più profondo, paradisi fiscali, ecc… Evviva il calcio moderno, sempre più romantico…”. Max invece è soddisfatto: “Diamo la possibilità di lavorare alla nuova proprietà e poi faremo le nostre considerazioni. Devo comunque dire che sono soddisfatto che Elliot, rimanga azionista. Ci mette al riparo da qualsiasi rischio finanziario”. E Mario cerca di spiegare come stanno le cose, a suo modo di vedere: “Attenzione! Redbird è pur sempre un fondo investimenti … Minimo sforzo per massimo utile! Investimenti saranno pochi e mirati, si vendono i campioni con plus valenze importanti (Leao, Hernandez, Maignan…ecc ecc), verranno fatte altre scommesse su giovani e se si vince bene, altrimenti si vende…”.

