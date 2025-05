F1 Monaco, Leclerc urla e impreca in radio per la pole mancata ma tra partenza, soste e strategia può fare l'impresa

Leclerc impreca nel team radio con Bozzi dopo aver saputo della pole andata a Norris ma Charles può ancora vincere il Gp di Monaco: partenza e strategia coi due pit stop obbligatori saranno fondamentali

Un “Nooooo” lungo quanto il tracciato di Monte Carlo. Un urlo di disperazione, di delusione. Riecheggia ancora il grido lanciato da Charles Leclerc in radio quando il suo ingegnere di pista gli ha comunicato che Lando Norris aveva battuto il suo tempo prendendosi la pole posizione del Gran Premio di Monaco. Una rabbia che il monegasco, vicino alla seconda pole di fila in casa sua, la terza in carriera, deve trasformare in energia per affrontare una gara che la sua Ferrari può vincere. Partenza e strategia, coi due pit stop obbligatori, saranno fondamentali.

Leclerc manca la pole per un soffio

Solo 109 millesimi. Tanti, pochi, chi può dirlo. Ma è la distanza in tempo che Lando Norris ha piazzato tra se e Leclerc alla fine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Charles aveva fatto un giro perfetto, uno dei tanti di questo week end dove il monegasco sta guidando gettando il cuore oltre l’ostacola per domare la sua Ferrari SF-25 portata con tutti i suoi difetti in prima fila.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leclerc sognava quella pole. Sarebbe stata la terza tra le strade di casa. La seconda di fila. Un viatico verso una vittoria che prima delle libere del venerdì sembrava pura utopia guardando al rendimento della rossa in questa prima parte di stagione. Ed invece Monaco ha ricreato la magia trascinando, in parte anche Hamilton poi penalizzato causa impeding con Verstappen.

L’urlo di disperazione di Leclerc in radio

Leclerc ha appena fatto quello che sembra a tutti gli effetti il giro perfetto 1:10.063. Meglio di Hamilton e Piastri che gli sono dietro. All’appello dei papabili alla pole mancano solo Verstappen e Norris. Max non trova il colpo a sensazione che gli è riuscito in altre occasioni. Resta solo la McLaren dell’inglese che come un binario guida tra le stradine del Principato.

Charles è nel giro di rallentamento. Il suo l’ha fatto e aspetta silenzioso nella monoposto l’esito del giro di Norris. Il suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi lo aggiorna come se fosse una radiocronaca degli intermedi della McLaren. Ed è lì che arriva la doccia fredda. Norris fa la pole. Leclerc si dispera e non si dà pace.

Bozzi: “Norris è vicino al tuo tempo”

Leclerc: “Noooo!”

Bozzi: “Charles aspetta, aspetta. Aspettiamo…”

[Norris fa la pole]

Bozzi: “Molto vicino… P2 [Leclerc 2°]”

Leclerc: “Noooo! ***** [parolaccia]

Bozzi: “Era un gran giro “

Leclerc impreca: “Questo maledetto traffico!!! [altre parolacce]”

Gp Monaco: partenza e due soste, Leclerc può farcela

Non tutto è perduto. Anche se siamo a Monaco. La partenza sarà fondamentale. Ma non è l’unico momento in cui si può vincere questo Gp di Monte Carlo. Ci sarà la grande novità, chissà quanto propedeutica allo spettacolo, della doppia sosta obbligatoria da smarcare con due tipologie differenti di gomme.

Sarà interessante capire come le scuderie e i muretti gestiranno la strategia anche in virtù di quello che accadrà in pista, le Safety Car che a Monaco sono possibilissime come già visto nelle prove e in qualifica con tante bandiere rosse. Sarà importante stare sempre sul pezzo. Da questo punto di vista se la Ferrari dovesse essere perfetta e azzeccare il timing giusto, le chance di Leclerc di vincere di nuovo a casa sua potrebbe essere alte.

La griglia di partenza del Gp di Monaco