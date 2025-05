Milan, Tare ha firmato: i dettagli del contratto. Igli non perde tempo, pronta la sfida all’Atalanta per Cherki 

Il dirigente ha siglato l’accordo col club rossonero, presto l’ufficialità. Il trequartista del Lione uno dei suoi obiettivi di mercato

Dopo un complesso casting, trattative e una lunga attesa, Igli Tare è stato nominato nuovo d.s. del Milan: il dirigente albanese ha messo la firma sul contratto con il club rossonero ed è pronto a entrare in azione. Tra gli obiettivi di mercato anche Rayan Cherki, funambolico trequartista del Lione sulle cui tracce c’è l’Atalanta.

Tare ha firmato col Milan: è il nuovo d.s.

La firma è arrivata stamattina, da oggi Igli Tare è di fatto il nuovo d.s. del Milan. L’ufficialità della nomina del dirigente albanese arriverà nelle prossime ore in un comunicato del club rossonero, ma la sigla sul contratto è già stata messa: Tare è dunque pronto ad assumere un incarico non facile, ovvero quello di riportare il Milan a essere competitivo tenendo però in ordine il bilancio e provando a lanciare giocatori giovani o comunque che permettano alla società di realizzare importanti plusvalenze.

Milan, i dettagli del contratto di Tare

Tare ha messo la firma su un contratto triennale, che lo legherà quindi al Milan fino al termine della stagione 2027/28: lo riferisce Matteo Moretto, giornalista del portale spagnolo Relevo, secondo cui l’accordo prevede un ingaggio da circa 800mila euro l’anno.

Per Tare si tratta del primo incarico dopo l’addio alla Lazio avvenuto due stagioni fa: l’albanese ha iniziato la sua carriera da dirigente proprio nel club biancoceleste nell’estate del 2008, subito dopo aver interrotto la sua carriera da calciatore.

Milan, Tare pronto al duello con l’Atalanta per Cherki

Primo compito di Tare – oltre a quello riguardante la scelta dell’allenatore, da svolgere insieme all’a.d. Giorgio Furlani – sarà risolvere le questioni legate ai rinnovi di contratto di Theo Hernandez, Mike Maignan e Christian Pulisic. Sul tavolo c’è anche la trattativa con il Manchester City per la cessione di Reijnders, mentre il colpo in entrata potrebbe essere rappresentato da Rayan Cherki, funambolico fantasista del Lione che quest’anno ha collezionato 12 gol e 20 assist tra Ligue 1, Coppa di Francia e Europa League. Su Cherki, che ha un contratto in scadenza nel 2026, c’è anche l’Atalanta, con il Lione che parte da una valutazione di circa 40 milioni per il suo cartellino.