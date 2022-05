Milan, Origi in standby: la firma con RedBird può sbloccare il belga (e non solo)

31-05-2022 14:21

Il Milan e Divock Origi sono sempre più vicini. Da tempo la dirigenza rossonera ha trovato l’accordo per portare l’attaccante belga in rossonero dopo la scadenza del contratto con il Liverpool e ora il ‘signing’ con RedBird potrebbe velocizzare le cose.

Milan, il punto su Origi dopo la firma di RedBird

Maldini e Massara hanno giocato d’anticipo in chiave mercato, ma il cambio societario del Milan ha causato diversi rallentamenti. Origi era atteso tra ieri e oggi a Milano per svolgere le visite mediche e apporre la sua firma sul contratto che lo avrebbe legato al Diavolo per i prossimi quattro anni.

Gli uomini di mercato rossoneri però, non hanno potuto chiudere l’accordo con l’entourage del belga vista la mancanza del via libera da parte della nuova proprietà. Con la firma di quest’ultima sul contratto di acquisizione delle quote di maggioranza della società rossonera, la trattativa dovrebbe nettamente accelerare portando già in giornata all’ok definitivo per concludere l’operazione positivamente.

Milan, la mossa di RedBird per organizzare il mercato

Oltre a rinforzare la rosa, con il passaggio di proprietà da Elliott al fondo RedBird di Gerry Cardinale, dovrebbe presto sistemarsi anche il puzzle delle figure dirigenziali che faranno parte del nuovo Milan.

In quest’ottica, con il ‘signing’ e l’annuncio ufficiale del cambiamento societario, dovrebbero arrivare anche i tanto attesi rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, operazioni funzionali a sbloccare il mercato rossonero e a dare tranquillità all’ambiente dopo i malumori espressi nelle scorse giornate dall’ex capitano.

Milan, i prossimi movimenti

Messi a posto tutti i tasselli, il Milan, forte di un uovo proprietario e di un rinnovato appeal generato dalla vittoria dello scudetto, dovrebbe iniziare a muoversi concretamente sia a livello di entrate che di uscite.

Riguardo alle prime, stando alle ultime indiscrezioni, pare sempre molto vivo l’interesse per i due talenti del Bruges Lang e De Ketelaere, mentre in merito alle seconde Rebic e Saelemakers, per i quali diverse squadre si sono fatte vive, potrebbero essere i primi indiziati a lasciare Milanello.