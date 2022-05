27-05-2022 10:47

Quel che sappiamo, stando alle indiscrezioni riportate da Repubblica nell’edizione odierna, è che a due giorni di distanza dall’acclamato Scudetto Gerry Cardinale, fondatore e socio amministratore di RedBird Capital, è atterrato a Milano.

Com’è noto, la Investcorp proprio nella giornata di giovedì 26 maggio ha ufficializzato la decisione di non procedere alla chiusura dell’operazione che avrebbe dovuto portare all’ingresso del fondo nella proprietà del Milan, società risanata dalla gestione Elliott e il cui valore ora è più che triplicato stando alle stime degli addetti ai lavori. Non male per questo club e per gli ultimi, travagliati anni di gestione.

Alle origini di RedBird Capital

Torniamo a Gerald “Gerry” Cardinale, uomo della RedBird Capital e personaggio di chiare origini italiane che si è distinto in un percorso professionale nella finanza di altissimo spessore.

Secondo quanto riporta la sua biografia ufficiale, pubblicata sul sito della società di investimento, Gerry ha fondato RedBird nel 2014 come una “società di investimento azionario in crescita con capacità interne di creazione di affari per imprenditori e gli stessi fondatori”.

Chi è Gerry Cardinale

Il protagonista di questa operazione, affascinante e straordinaria, come quella che porterà il Milan a una nuova fase della sua storia ha conseguito una laurea con lode presso l’Università di Harvard, dove si è laureato Magna Cum Laude e un M.Phil in Politics and Political Theory presso l’Università di Oxford, dove è stato Rhodes Scholar.

Cardinale, prima di intraprendere questa via, ha lavorato per oltre 20 anni di carriera in Goldman Sachs, dove è stato partner dell’azienda e senior leader “dell’attività di investimento di private equity della Merchant Bank, che ha gestito oltre $ 100 miliardi di capitale privato tra azioni, debito, strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale”.

Inoltre, Gerry ha fatto parte del comitato di investimento della Merchant Bank e del Comitato di partenariato dell’azienda.

Durante il suo incarico presso Goldman Sachs, Gerry ha lavorato con imprenditori del settore per costruire diverse società di piattaforme multimiliardarie di successo, tra cui Yankees Entertainment & Sports (“YES”) Network, la rete sportiva regionale n. 1 negli Stati Uniti; Legends Hospitality, una società di servizi di biglietteria, concessioni e merchandising premium creata in collaborazione con i New York Yankees e i Dallas Cowboys; e Suddenlink Communications, che era una delle più grandi società via cavo americane al momento dell’acquisizione da parte di Altice.

Le società seguite da Cardinale

A tal fine, oltre alle sue ampie responsabilità a livello di portafoglio di CIO e aziendali in RedBird, è personalmente attivo con una serie di società in portafoglio tra cui:

YES Network,

Fenway Sports Group,

Skydance Media,

Compass Data Centers,

The SpringHill Company,

Wasserman Media Group,

XFL.

Gerry supervisiona anche i team di creazione di valore dell’azienda, coprendo la gestione del portafoglio, il finanziamento, la compensazione della gestione e la monetizzazione. E, infine, è attivo nel garantire che l’azienda mantenga il suo impegno per la diversità, l’equità e l’inclusione all’interno dell’azienda, nonché nel portafoglio di investimenti.

Dal punto di vista filantropico, Gerry è un amministratore del Mount Sinai Health System a New York City.

