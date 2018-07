Il grande gesto del Giappone fa il giro del web

I tanti che hanno criticato il Giappone per il poco Fair Play dimostrato nella sfida con la Polonia (gli asiatici hanno praticamente smesso di giocare per non prendere cartellini gialli ed eliminare con questa regola il Senegal) dovranno ora ricredersi: i nipponici sanno essere anche dei veri e propri signori.

Il Giappone, dopo la bruciante sconfitta in campo contro il Belgio con tanto di gol decisivo subito a solo un minuto dal termine della contesa, si è reso protagonista grazie ai suoi calciatori e allo staff di un gran bel gesto che sta facendo il giro del web.

Come potrete vedere anche dalla foto, i nipponici hanno ripulito in maniera autonoma ed interamente lo spogliatoio dello stadio di Rostov che gli ha ospitati prima e dopo la gara con il Belgio.

Nonostante la cocente delusione, Honda e compagni non se la sono sentita di lasciare in cattivo stato lo spogliatoio e sono riusciti a trovare il tempo anche per lasciare un cartello in russo con scritto ‘Grazie’.

In tanti sui social sono rimasti colpiti dal bellissimo gesto dei ragazzi del Giappone che hanno voluto dare un grande esempio di civiltà così come hanno fatto nella scorsa settimana i tifosi del Senegal che, al termine della gara vinta con la Polonia, si sono impegnati a ripulire tutta la tribuna che avevano occupato togliendo bottigliette, cartacce e nastri.

Insomma in questo Mondiale 2018 non stanno mancando esempi di civiltà ma anche tanti risultati a sorpresa come dimostrano le eliminazioni di alcune big tra cui Portogallo, Argentina e Spagna.

Eliminazioni che hanno fatto godere anche Josè Mourinho: "Le grandi squadre di questo Mondiale perdono e vanno a casa: tutto ciò è fantastico – le parole dello Special One durante Russia Today -. Dimostra che il calcio è un gioco di squadra. Le nazionali non dovrebbero dipendere dalle grandi star".

