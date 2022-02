Il labiale inchioda Cutrone, le scuse a Cragno non placano la bufera

14-02-2022 10:06

Uno screzio di campo, una frase da dimenticare. Ha fatto il giro del web il labiale offensivo di Patrick Cutrone nei confronti di Alessio Cragno durante Empoli-Cagliari, scatenando rabbia e indignazione. L’attaccante della formazione toscana, ex Milan, è finito nel mirino dei social per le parole di fuoco, sicuramente inopportune, colte dalle telecamere di Dazn poco dopo che si era accomodato in panchina. Parole che fanno male.

Empoli-Cagliari, l’offesa di Cutrone a Cragno

Ma che ha detto Cutrone al portiere rossoblu? Nel commentare un suo intervento, Cutrone ha detto ai compagni della panchina: “C… di balbuziente di m…”. I due, qualche minuto prima, avevano discusso animatamente durante un check del Var per un presunto fallo di mano di Goldaniga in area del Cagliari. Al termine del consulto l’arbitro Marini ha fischiato fallo in attacco all’Empoli per fuorigioco di Cutrone, che poi è stato richiamato in panca da Andreazzoli. Qui, evidentemente ancora nervoso per l’accaduto, si è reso protagonista di quell’insulto ingiustificabile.

Cutrone, la telefonata a Cragno per scusarsi

Al termine della partita, come riportato dall’Unione Sarda, l’attaccante empolese ha telefonato a Cragno per scusarsi. Il portiere del Cagliari ha accettato le scuse, minimizzando l’accaduto e chiudendo subito quella che egli stesso ha considerato una semplice vicenda da campo. Nel frattempo, però, sui social era già partita la crociata contro Cutrone. Anzi, per molti il centravanti ha chiesto scusa solo dopo aver letto i primi commenti indignati sul web.

Le scuse non bastano, putiferio su Cutrone

Tantissimi i commenti non riportabili. Feverpitch85 è perentorio: “Una delle cose più vergognose, squallide e vigliacche viste su un campo di calcio: meglio un pugno in faccia”. Angy Cq scrive a Cutrone: “Tutti i supereroi hanno i problemi! L‘uomo Cragno ne ha uno, Cutrone ne ha un altro! Sai che differenza fa? Lui è un SUPEREROE nella vita di tutti i giorni. Tu?”. Giovanni non crede al pentimento dell’attaccante: “Scuse non credibili quelle di Cutrone, l’Empoli prenda provvedimenti”. Tra i pochi post comprensivi c’è quello di BrandNewDay: “Insulto orrendo ma confinato nel privato sebbene ripreso per caso dalla tv. Quanti di noi, sul divano e nella trance della partita, si lasciano andare a epiteti?”.

