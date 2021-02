Il Lecce pesca in Turchia: ufficiale l'arrivo di Yalcin dal Besiktas

Un acquisto da Champions League per il Lecce. Il Besiktas ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Güven Yalcin, attaccante classe 1999.

“Con il Lecce è stato raggiunto un accordo per la cessione temporanea del nostro calciatore professionista Güven Yalçın con possibilità di acquisto fino al termine della stagione 2020-21”.

Si tratta di un colpo di primo piano per il club salentino. Nato in Germania e cresciuto nel Bayer Leverkusen, Yalcin è tornato in Turchia nel 2018 pe giocare nel Besiktas.

Nel maggio 2019 è anche entrato nel giro della nazionale maggiore turca, dopo averci già giocato a livello giovanile.

Attaccante o ala, ha segnato 14 goal in 68 partite con la prima squadra. Ha iniziato la stagione disputando i preliminari di Champions League, perdendo contro il Paok Salonicco. Chiuderà la stagoine in serie B. Puntando alla promozione.

OMNISPORT | 01-02-2021 14:33