Il Lipsia scopre Hugo Novoa: lo spagnolo subito in goal al debutto tra i professionisti

23-10-2021 20:54

Il Lipsia soffre per un tempo contro il Greuther Fürth prima di scatenarsi con una seconda frazione da urlo ribaltando l’inerzia del match a proprio favore. Il 4-1 finale, dopotutto, non lascia spazio a molte interpretazioni.

La formazione allenata da Jesse Marsch è andata sotto a ridosso dell’intervallo per mano di Hrgota, implacabile dagli undici metri, prima di capovolgere gli equilibri della sfida grazie agli acuti di Poulsen, Forsberg e Szoboszlai buoni per blindare la pratica e i tre punti.

First pro game, first pro goal!

Congrats, Hugo!



— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN)

Nel finale di gara il tecnico statunitense ha concesso il primo palcoscenico ufficiale tra i professionisti al 18enne spagnolo Hugo Novoa, nel giro del settore giovanile del Lipsia dal 2019 dopo la lunga esperienza in patria al Deportivo La Coruña.

Inserito in campo all’85’, il classe 2003 ha impiegato appena tre minuti per trovare il primo goal nella sua prima assoluta tra i big sfruttando l’assist in transizione di Szoboszlai: piazzato con il destro, Funk battuto e festa completata con il punto del definitivo 4-1.

Tutto in tre minuti per il numero 38 del Lipsia, subito attore protagonista di un esordio che difficilmente potrà dimenticare e che con i suoi 18 anni, 8 mesi e 29 giorni lo rende il marcatore più giovane nella storia del club.

OMNISPORT