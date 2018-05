Il Liverpool ricorda l'Heysel

Il Liverpool ha ricordato le 39 vittime dell'Heysel nel giorno del 33° anniversario della tragedia, avvenuta il 29 maggio 1985 prima della finale di Coppa Campioni contro la Juventus.

Queste le parole di Peter Moore, amministratore delegato del club inglese: "Ricorderemo sempre chi ha perso la vita quel giorno all'Heysel, una tragedia che non sarà mai dimenticata. E oggi il Liverpool onora tutti coloro che sono stati colpiti". Le bandiere del Liverpool sventoleranno a mezz'asta per tutto il giorno, il club red ha inoltre pubblicato i nomi di tutte le vittime della tragedia dell'Heysel, accompagnate dalla scritta 'Rest in Peace – You'll Never Walk Alone'".

SPORTAL.IT | 29-05-2018 13:00