Il Liverpool schianta l'Arsenal

La difesa del titolo di campione d’Inghilterra del Liverpool continua come meglio Klopp non poteva sperare. Tre partite, tre vittorie: l’ultima per 3-1 contro l’Arsenal, nel Monday Night della Premier League.

Dopo una traversa di Alexander-Arnold, la partita si stappa al 25′ e si infiamma: un liscio di Robertson concede a Lacazette la possibilità di calciare alle spalle di Alisson lo 0-1.

Lo stesso scozzese, nove minuti dopo, si riprende segnando la rete che vale il 2-1. Assist del suo amico e compagno Trent Alexander-Arnold. In mezzo l’1-1 a firma del solito Sadio Mané, dopo un’azione straordinaria confezionata da Salah sulla destra in velocità.

L’Arsenal rimane in partita nonostante l’uno-due subito e nella ripresa si rende anche più volte pericoloso. La più grande occasione è di Lacazette: a tu per tu con Alisson, gli calcia addosso, sciupando l’occasione del pari.

Tanti cambi nel finale, su tutti Pepé per Arteta e Jota per Klopp. Soprattutto il portoghese dei Reds ha un buon impatto sulla gara: un paio di conclusioni fuori bersaglio, poi il gol del 3-1 che manda i titoli di coda.

Primo round al Liverpool: il secondo, stavolta in Coppa di Lega, nel quarto turno, è previsto per giovedì ancora ad Anfield.



OMNISPORT | 29-09-2020 00:19