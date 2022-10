13-10-2022 17:16

Mesi di digiuno lontano da Anfield poi, ieri sera, nel match di Champions, il Liverpool è tornato a sorridere anche fuori dalle mura domestiche grazie ad un pirotecnico 7-1 rifilato al Glasgow Rangers.

Nel post partita non poteva mancare un commento del tecnico Jurgen Klopp, abile ad ironizzare anche su questa situazione: “Il successo ritrovato in trasferta? Di solito dopo la partita ci beviamo una birra, questa volta credo che ne basterà una per essere già ubriaco”, riferendosi al lungo tempo trascorso dall’ultima vittoria fuoricasa.

In arrivo nel prossimo weekend c’è la super sfida con il Manchester City e a tal proposito ha aggiunto: “Incontriamo quella che ad oggi è la squadra più forte al mondo, sappiamo che non sarà facile, lavoreremo al meglio per farci trovare pronti certo è che farlo con quest’umore sarà indubbiamente meglio”.