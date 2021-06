Il Ludogorets riscatta Despodov: ufficiale l’addio al Cagliari

Si chiude, questa volta in maniera definitiva, l’avventura di Kiril Despodov al Cagliari. Il cartellino del giocatore bulgaro infatti, è adesso totalmente di proprietà del Ludogorets, club nel quale ha già militato nel corso di questa stagione.

Approdato in Italia 31 gennaio 2019, nelle battute finali della sessione invernale di calciomercato, con la maglia rossoblù non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da vero protagonista.

Nella sua prima stagione con il Cagliari ha infatti totalizzato solo quattro presenze, prima di trasferirsi in Austria in prestito allo Sturm Graz.

Tornato in Sardegna, lo scorso 26 settembre è sceso in campo negli ultimi 10 minuti della sfida contro la Lazio valida per il secondo turno di Serie A, prima di approdare al Ludogorets con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Diritto di riscatto che il club bulgaro ha fatto valere al termine di una stagione da 28 partite complessive (20 quelle di campionato) e 6 gol e culminata con la vittoria del campionato.

A comunicare il buon esito della trattativa è stato lo stesso Ludogorec, mentre Despodov non ha nascosto la sua soddisfazione: “Sono contento di questo trasferimento e non vedo l’ora di lavorare con i miei compagni di squadra”.

OMNISPORT | 20-06-2021 22:41