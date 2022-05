Il Manchester United alla ricerca del sostituto di Pogba

19-05-2022 13:50

Dove andrà ancora non si sa, ma quello che pare davvero certo è che Paul Pogba non giocherà il prossimo anno nel Manchester United.

Paris San Germain? Juventus? Durante l’estate il dubbio sarà sciolto, ma dall’altra parte, il club inglese, sembra avere già le idee chiare per sostituirlo. L’addio di Pogba certo incide: un uomo in grado di giocare in diverse posizioni del centrocampo, e soprattutto in grado di abbinare qualità e quantità.

Come riporta la BBC, oltre al solito Frenkie de Jong del Barcellona, i Red Devils lavorano infatti anche per regalarsi Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Cifra d’acquisto non certo da discout. La base d’asta per il serbo è di 70 milioni di euro.

OMNISPORT