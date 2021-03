Il Manchester United avvisa il Milan: colpaccio in casa del City

Si ferma a 21 la straordinaria striscia di successi consecutivi in tutte le competizioni del Manchester City. Ad interromperla è stato il Manchester United che, imponendosi per 2-0 nel nel derby in un colpo solo torna alla vittoria in Premier League dopo due pareggi, tiene in qualche modo viva la corsa che porta al titolo d’Inghilterra e lancia anche un messaggio al Milan prossimo avversario negli ottavi di finale di Europa League.

All’Etihad Stadium discorso fin da subito in discesa per i Red Devils. Non è infatti trascorso nemmeno un minuto di gioco quando Gabriel Jesus commette un fallo in area di rigore ai danni di Martial: è penalty. Sul dischetto si presenta Bruno Fernandes che realizza la rete dello 0-1, nonostante Ederson abbia intuito la traiettoria del pallone.

Il Manchester City impiega qualche minuto per entrare realmente in partita, ma una volta trovate le giuste misure in campo, inizia a gestire il ritmo del gioco affidandosi al suo consueto possesso palla. Bisogna attendere il 38’ per la prima vera occasione per i Citizens: conclusione di Gundogan da buona posizione, il pallone non viaggia così forte da mettere realmente in difficoltà Henderson.

Gli uomini di Guardiola, dopo essersi guadagnati altri metri in campo, si riservano anche le ultime due occasioni della prima frazione: al 43’ è De Bruyne e non trovare per poco lo specchio della porta, mentre in pieno recupero è Mahrez ad andare ad un passo dal pareggio con un diagonale finito di poco a lato.

Il City riparte forte nella ripresa e al 48’ solo la traversa nega a Rodrigo la gioia delle rete. Lo United appare in difficoltà, ma proprio nel momento più duro trova la forza per raddoppiare: ripartenza veloce di Shaw che, dopo uno scambio con Rashford, supera Ederson con un preciso tiro di sinistro.

Gli uomini di Solskjaer si affidano soprattutto alle ripartenze e al 58’ è Rashford a non trovare di testa la deviazione vincente da posizione privilegiata.

Al 73’ proprio l’attaccante dello United rimedia un problema al piede sinistro ed è costretto a chiedere il cambio. Le prossime ore diranno qual è l’entità del problema e se ci saranno le possibilità per un recupero in vista dell’andata degli ottavi di Europa League con il Milan.

Nel finale il Manchester City rialza il suo baricentro con la speranza di riaprire la partita, ma il risultato non cambia. A festeggiare il trionfo nel derby è lo United.



OMNISPORT | 07-03-2021 19:31