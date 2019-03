Il Manchester United conferma Solskjaer

Il Manchester United ha confermato Ole Gunnar Solskjaer per i prossimi tre anni. Dopo essere arrivato sulla panchina dei Red Devils lo scorso 19 dicembre, all'indomani dell'esonero di José Mourinho, l'ex attaccante norvegese ha rilanciato i Red Devils, ai quarti di finale di Champions e in corsa per il quarto posto in Premier League.

"Dal primo giorno in cui sono arrivato – le parole di Solsjaer sul sito dei Red Devils -, mi sono sempre sentito a casa in questo club speciale. È stato un onore essere un giocatore del Manchester United e quindi iniziare la mia carriera da allenatore qui. Gli ultimi mesi sono stati un'esperienza fantastica e voglio ringraziare tutti gli allenatori, i giocatori e lo staff per il lavoro svolto finora. Questo è il lavoro che ho sempre sognato di fare e sono oltremodo entusiasta di avere la possibilità di guidare il club a lungo termine e, auspicabilmente, di garantire il successo continuo che i nostri fantastici tifosi meritano".

SPORTAL.IT | 28-03-2019 11:35