Il Marsiglia sospende Villas-Boas: "Atteggiamento inaccettabile"

Andrè Villas-Boas non è più l’allenatore del Marsiglia. Dopo la conferenza ‘shock’ in cui il tecnico portoghese aveva rassegnato le dimissioni, arriva la sospensione da parte del club.

In una nota ufficiale, l’OM certifica lo scontro totale con l’allenatore.

“Questa decisione cautelativa è diventata inevitabile data la recente ripetizione di azioni e atteggiamenti che danneggiano gravemente il Marsiglia e i suoi dipendenti, che lo difendono quotidianamente”.

“I commenti fatti oggi in conferenza stampa a proposito del direttore generale Pablo Longoria, sono inaccettabili. Il suo eccezionale lavoro non può essere messo in discussione, anzi è stato accolto con favore da tutti in questa finestra di mercato invernale segnata da una crisi senza precedenti”.