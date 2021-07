Il mentore di Kaio Jorge: "Spero vada alla Juve"

Il mentore di Kaio Jorge, Alexis Stival Beludo, in un’intervista a Tuttojuve parla del futuro del suo pupillo: “Seppur non sia ancora ventenne, Kaio ha già mostrato grandi qualità. E’ un attaccante che si muove molto in area di rigore, non è statico, cerca molto di giocare la palla con gli altri compagni e non per niente egoista. Tatticamente è preparato, con me tornava molto a dare una mano a metà campo”.

Juve e Milan sono sulle tracce del giocatore: “Oggi tre brasiliani sono campioni d’Europa con l’Italia, spero che andrà alla Juve e sarà molto felice. Lui come tanti altri avrà bisogno sicuramente di un periodo di adattamento, ma Kaio è pronto per l’Europa”.

