Il mercato del Milan non finisce mai: può arrivare uno svincolato

Anche se l’ultimo giorno per la chiusura delle trattative invernali è stato l’1 febbraio, il calciomercato del Milan non si ferma mai: Paolo Maldini e Frederic Massara sono già attivissimi per la campagna acquisti di giugno. Lo scopo della dirigenza rossonera è soprattutto quello di ingaggiare calciatori a parametro zero e i nomi in cima alle preferenze sono sempre i soliti: Florian Thauvin (Marsiglia), Memphis Depay (Lione) e Lucas Vazquez (Real Madrid), tutti e tre in scadenza con le rispettive squadre.

Ci sono però due calciatori che sono già svincolati e che piacciono al Milan. Il primo è il 34enne difensore argentino Ezequiel Garay, che ha giocato quattro anni al Valencia fino alla scorsa stagione, se n’è andato in estate dopo aver militato in precedenza anche nelle file di Newell’s Old Boys, Racing Santander, Real Madrid, Benfica e Zenit San Pietroburgo ed è tuttora senza squadra ma non vede l’ora di iniziare una nuova esperienza con un’altra squadra importante.

Ma è notizia di oggi la rescissione del contratto col Newcastle di Achraf Lazaar, 29enne difensore marocchino che ha già giocato in serie A dal 2014 al 2016 col Palermo e nel 2017-2018 col Benevento. Essendo svincolato, Lazaar potrebbe subito approdare in rossonero a parametro zero e sarebbe la perfetta alternativa a Theo Hernandez e infatti la dirigenza rossonera, che era interessata al calciatore già negli ultimi giorni del mercato, prima che si svincolasse, sta seriamente provando ad accaparrarselo.

OMNISPORT | 04-02-2021 21:04