Il mercato del Milan è ancora vivo malgrado domani sia già tempo della prima di Serie A a San Siro contro l’Udinese: la dirigenza dei campioni d’Italia ha nuovi obiettivi in difesa e a centrocampo.

Milan, De Ketelaere: l’ad del Bruges elogia Maldini e Massara

Cominciamo però da Charles De Ketelaere, oggetto di moltissimi pezzi giornalieri della Gazzetta dello Sport ormai da settimane. In uno pubblicato oggi, la rosea ha parlato dell’ambientamento in Italia e a Milano del “predestinato” belga. Inoltre, Vincent Mannaert, co-proprietario, amministratore delegato e responsabile del mercato del Bruges, in un’intervista al quotidiano sportivo più importante d’Italia ha elogiato Paolo Maldini e Frederic Massara dicendo che, pur in una trattativa lunga e snervante, non hanno mai perso la testa e si sono dimostrati sempre professionali e rispettosi verso la controparte.

Milan: Bakayoko nel mirino del Nottingham Forest, arriva Onyedika?

Venendo alle trattative di mercato in corso, per quanto riguarda il centrocampo, Pianeta Milan riporta che Tiémoué Bakayoko è, sempre secondo la Gazzetta, nel mirino del Nottingham Forest, tornato quest’anno in Premier League dopo 23 anni di assenza. Se la trattativa per il francese dovesse concretizzarsi, i rossoneri, secondo Tuttosport, si lancerebbero su Raphael Onyedika, 21enne nigeriano del Midtjylland, del quale sono gradite le caratteristiche fisiche e tecniche ma anche, se non soprattutto, il basso costo: 7 milioni di euro.

Milan: Davinson Sanchez nuovo obiettivo per la difesa

Passando alla difesa, oltre ai molteplici nomi che sono stati fatti nei giorni passati, in particolare Abdou Diallo, le ultime voci danno un sondaggio del Milan con Fabio Paratici del Tottenham per Davinson Sanchez, 26enne colombiano che gli Spurs presero cinque anni fa dall’Ajax per 42 milioni di euro, e che con Antonio Conte ha perso il posto da titolare. Il suo contratto con i londinesi scade nel 2024 e uno come lui garantirebbe una buona esperienza in campo internazionale, inoltre potrebbe muoversi in prestito con diritto di riscatto a fine mercato. Staremo a vedere se Maldini e Massara insisteranno su di lui.

