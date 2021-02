Il mercato non è finito: caccia agli svincolati di lusso

Archiviata la sessione invernale, si apre il capitolo dei giocatori svincolati, che avranno tempo fino al 31 marzo per trovare una squadra. Non mancano nomi importanti, a cominciare da quello di Diego Costa: l’ex punta dell’Atletico Madrid ha rescisso poche settimane fa con i colchoneros, ed è alla ricerca di un club.

Il bomber, oltre 200 gol in carriera, è stato accostato al Boca Juniors e ad alcuni club inglesi, ma secondo i media spagnoli sarebbe seguito anche dalla Juventus, che non è riuscita a mettere a segno il colpo in attacco nella finestra di mercato appena conclusa.

Sempre per quanto riguarda il reparto attaccanti, riflettori puntati anche su Daniel Sturridge e Alexandre Pato. L’ex Chelsea e Liverpool può garantire grande esperienza internazionale, e piace soprattutto ad alcuni club statunitensi. Il brasiliano ex Milan, reduce dalle esperienze in Cina e in patria, era stato cercato anche da alcuni club italiani, in particolare Genoa e Fiorentina, ma per ora rimane senza squadra.

Altri nomi interessanti in difesa: l’ex Real, Benfica e Valencia Ezequiel Garay, centrale esperto, è ancora alla ricerca di un club ed è stato accostato in Italia alla Lazio. Da definire anche il futuro di Kawdwo Asamoah: l’ex Inter e Juve è stato avvicinato al Cagliari ma la trattativa non si è ancora conclusa.

Tra le vecchie conoscenze del calcio italiano rimaste senza squadra c’è Ezequiel Schelotto, che vuole tornare a giocare in Argentina. Senza squadra anche Romulo, accostato ad alcuni club di Serie B e di Segunda Division, e Valter Birsa, che si è svincolato dal Cagliari e cerca un’opportunità.. Alla ricerca di un posto anche l’ex Chelsea Ramires.

OMNISPORT | 02-02-2021 09:03