Il miglior Gallinari della stagione non basta, vincono i Bulls

Continua il momentaccio dei Nets. I ragazzi di Nash crollano contro i Boston Celtics 106-129 grazie a un super Tatum da 30 punti. Brooklyn, senza Irving e Durant, parte sotto fin da subito e non riesce a recuperare mai lo svantaggio. Ennesima batosta per una delle squadre che a inizio stagione era data come la favorita per il titolo Nba e che adesso rischia anche il posto ai playoff.

Continuano invece a vincere i Chicago Bulls, primi a Est. DeRozan trascina i compagni con 37 punti mentre per gli Hawks non basta il miglior Gallinari della stagione, autore di 26 punti. L’azzurro ha superato il suo massimo stagionale realizzato 9 giorni fa contro Cleveland ritoccandolo con 10/18 al tiro, 2 triple a segno su 4 tentativi e 4/6 ai liberi a cui ha aggiunto anche 9 rimbalzi in 35 minuti, il migliore dei suoi insieme ai 27 di Bogdan Bogdanovic (anche lui al suo massimo stagionale).

Alla fine Trae Young e soci però crollano 112-108. Sotto di tre lunghezze a 58 secondi dalla fine, sembrava non esserci più speranza di vittoria per i Bulls. Invece, per l’ennesima volta, DeMar DeRozan si è esaltato nelle difficoltà, realizzando cinque punti in fila (un tiro dalla media distanza e un gioco da tre punti) mettendo così Chicago avanti.

Tornano alla vittoria i Warriors, che battono 132-95 i Blazers, quest’ultimi ancora orfani di Lillard. Curry e compagni si divertono e in tanti raggiungono la doppia cifra (ben otto giocatori), dimostrando ancora una volta la forza del collettivo.

Bella vittoria anche dei Suns sui Thunder per 124-104. Miglior giocatore del match ancora una volta Devin Booker: il 25enne ha messo a segno 25 punti e ben 12 assist. Ottava vittoria consecutiva per la capolista a Ovest. Vincono anche i Nuggets sui Kings 128-110, i Timberwolves sui Grizzlies 119-114 e i Pistons sui Cavaliers 106-103.

