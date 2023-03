Il Milan accelera in previsione del Napoli

Esercizi fisici, torelli e partitella in previsione del big-match del "Maradona"

29-03-2023 16:49

Il Milan accelera in previsione del big-match della ventottesima giornata di Serie A, quella di ripresa dopo la sosta riservata alle nazionali. I rossoneri di Stefano Pioli saranno infatti impegnati domenica 2 aprile (con fischio d’inizio alle 20,45) allo stadio “Diego Armando Maradona” contro il Napoli, antipasto dell0attesissima doppia sfida di Champions, in programma sempre ad aprile.

A Milanello, questa mattina, prima parte della sessione svolta in palestra per l’attivazione muscolare e alcuni esercizi sulla forza eseguiti con l’ausilio degli attrezzi. Al termine, gruppo in campo dove ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. Dopo una serie di esercitazioni sul possesso, la sessione è proseguita con la squadra impegnata in una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 15 minuti ciascuno).