Il Milan accelera: Tomori presto tutto rossonero

Fikayo Tomori ha conquistato il Milan. Il centrale difensivo, arrivato per rinforzare il reparto arretrato rossonero, ha avuto un impatto talmente buono con la squadra allenata da Stefano Pioli da essere spesso e volentieri preferito addirittura a capitan Romagnoli. E proprio per questo motivo il club ha accelerato le operazioni per confermarlo in rosa.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il Diavolo è pronto a versare la cifra necessaria a riscattare il suo cartellino. Si tratta di 28 milioni, che il Milan dovrebbe presto pagare al Chelsea. E a quel punto Tomori sarà definitivamente tutto rossonero.

OMNISPORT | 15-05-2021 12:24