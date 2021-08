Il Milan aspetta lo sconto Real, ma i tifosi iniziano a spazientirsi

La strategia dell’attesa necessita di doti chiare e rare: calma, sangue freddo e capacità di organizzazione per adattarsi alle evoluzioni impreviste del mercato. Paolo Maldini sembra possederle tutte e sta gestendo sapientemente la campagna acquisti del Milan per ottenere il massimo con il budget (limitato) messogli a disposizione dalla società. I tifosi un po’ meno, perché qualcuno inizia a spazientirsi davanti all’attesa infinita per portare a Milano l’ultimo colpo da novanta della campagna acquisti rossonera.

Milan, torna di moda Isco del Real

Dopo aver ormai definito l’acquisto di Florenzi, il Milan ha ora un grande obiettivo: il trequartista, ovvero il giocatore che dovrà portare talento e imprevedibilità agli schemi di Pioli. Adli (Bordeaux) sembra vicinissimo, Vlašić (CSKA Mosca) resta una alternativa solida, ma secondo un’indiscrezione lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport la dirigenza rossonera proprio in queste ore starebbe valutando la fattibilità dell’operazione Isco (Real Madrid), un vecchio amore del club rossonero che stavolta potrebbe arrivare a Milano con lo sconto.

Milan-Isco: colpo in saldo

Da anni ormai Isco anima ciclicamente i sogni di mercato dei milanisti, ora però l’affare potrebbe finalmente concretizzarsi. Il trequartista spagnolo e il Real Madrid hanno ormai concordato di separarsi e il giocatore gradirebbe la destinazione rossonera. Maldini è al lavoro per rendere l’operazione sostenibile dal punto di vista finanziario e conta sul fattore tempo per far calare il prezzo. Tra qualche giorno, a fine mercato, il Real Madrid potrebbe anche valutare l’ipotesi di cederlo in prestito ed a quel punto il Milan sarebbe pronto a fiondarsi sull’affare.

Le reazioni dei tifosi milanisti

Ecco spiegata quindi la strategia dell’attesa di Paolo Maldini, che però sembra poco gradita al popolo rossonero sul web. Ai tifosi del Milan il “galattico” Isco piace tanto, anzi tantissimo. Ed è per questo che sui social sono in tanti a chiedere alla società di chiudere in fretta l’operazione: “Isco è fortissimo, non aspettiamo che lo prenda qualcun altro!” scrive un utente; un altro tifoso aggiunge: “Non bisogna tirare troppo la corda, Isco è da chiudere prima possibile”; e ancora: “Se veramente si vuole una cosa la si ottiene. Il tira e molla non porta da nessuna parte”. E infine: “Ci farebbe fare un salto di qualità indiscutibile, altro che il turco!”.

SPORTEVAI | 17-08-2021 12:34