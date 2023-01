Il Milan chiama Zaniolo e prepara l’offerta per la Roma

23-01-2023 20:30

Tutte le strade portano a Roma? Non sempre, talvolta le strade (e gli indizi) dalla capitale portano a Milano. È il caso di Nicolò Zaniolo finito sul mercato e finito anche sul taccuino del Milan.

La situazione, però, non è semplice. Partendo dalla certezza che a chiedere la cessione sia stato proprio il giocatore, inizialmente si è pensato subito ad un futuro in Premier League, sponda Tottenham dove Antonio Conte lo accoglierebbe a braccia aperte non avendo mai nascosto un debole per il ragazzo.

Ma ecco che ad inserirsi nella trattativa ci ha pensato il Milan. Lo staff rossonero ha contattato direttamente l’entourage di Zaniolo ricevendo disponibilità in questo senso: prestito oneroso di 3 milioni e diritto di riscatto a 22 milioni che si trasforma in obbligo solo nel momento in cui la squadra di Pioli di qualificasse alla prossima Champions. Ma questa soluzione non convincerebbe la Roma: il club giallorosso vuole garantirsi una plusvalenza importante, e punta quindi ad un riscatto sicuro senza condizioni.

Se è vero che non ci sono ancora stati contatti diretti fra le due società, è vero anche che pare vicina la svolta, a spingere proprio il gradimento del giocatore.

