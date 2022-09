06-09-2022 23:00

Un pareggio in trasferta per cominciare l’avventura in Champions League. Il Milan si prende un punto sul campo del Salisburgo nella prima uscita stagionale in Europa. La squadra di Stefano Pioli va in svantaggio nel primo tempo che però chiude in pareggio grazie alla rete di Saelemaekers. Poi nella ripresa sale di livello e nei minuti finali colpisce anche il palo che le nega la vittoria.

Milan: il rimpianto dei social

Una gara non giocata ad altissimo livello dalla squadra di Stefano Pioli forse anche stanca dopo il derby con l’Inter. Solo con il passare dei minuti i rossoneri hanno trovato il giusto feeling, ma sono mancati anche alcuni giocatori chiave: “Sinceramente – dice Leandro – questa era una gara che con un po’ di lucidità si poteva vincere, è stato un peccato sprecare questa occasione”. Mentre Pierangelo commenta: “Capisco che giocare in Champions 3 giorni dopo il derby non sia facile, però qualcosina in più si poteva fare”.

Milan, i tifosi lanciano un avvertimento alla squadra

La gara contro il Salisburgo per i tifosi può essere un momento di crescita importante. I rossoneri soffrono contro un avversario alla portata e sui social Cinzia scrive: “Mi auguro che la gara di questa sera faccia capire a Pioli e alla squadra che in Champions non ci sono partite facili. Sentendo le interviste degli ultimi giorni sembrava troppo sicuri di vincere facilmente”. Mentre Sanz commenta: “Il Milan di questa sera è la dimostrazione di quanto sia imbarazzante il livello della serie A in termini di ritmo e atleticità.

Calabria: la reazione non piace ai social

Nel secondo tempo del match con il Salisburgo, Stefano Pioli decide di lanciare nella mischia Dest che entra al posto di Calabria (anche ammonito, ndr). Una scelta che però il laterale italiano prende con grande fastidio: “Non riesco a capire cosa vuole – si chiede Belo – stasera ha giocato davvero malissimo. Deve solo stare zitto”. Mentre un altro tifoso scrive: “Invece di fare ste scene meglio che pensi a svegliarsi”.