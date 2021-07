Il Milan compra in Russia, tifosi rossoneri divisi

Il Milan sarebbe vicino a risolvere il rebus legato all’uomo che nella prossima stagione dovrà sostituire Hakan Calhanoglu sulla trequarti. Secondo quanto riportato da Sportitalia, in Russia darebbero ormai per fatto il trasferimento in rossonero dal CSKA Mosca di Nikola Vlasic, centrocampista offensivo classe ’97 che qualche mese fa venne accostato anche al Napoli.

Vlasic in arrivo dalla Russia

“Notizie importanti dalla Russia per il mercato del Milan – scrive il profilo Twitter di Sportitalia -: secondo la stampa locale, la stella del CSKA Mosca Nikola Vlasic sarebbe vicinissimo ai rossoneri. Per il croato classe ‘97 sarebbe pronta un’operazione da 25 milioni più bonus”.

Vlasic s’è messo in luce anche agli Europei, segnando anche un gol nella vittoria per 3-1 della Croazia contro la Scozia. È un trequartista moderno, dotato di buon tiro e soprattutto ottimi tempi di inserimento, che ama giostrare in posizione centrale ma è in grado di giocare anche sulle corsie esterne: sulla carta, un uomo perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli. Non solo: ha 23 anni e dunque ampi margini di miglioramento, rispetta dunque quelli che sono i canoni del nuovo corso milanista.

Tifosi divisi sul croato

Tuttavia, Vlasic non pare convincere i tifosi rossoneri. “Cioè spendono 25 milioni per questo oltre l’ingaggio e non potevano dare un milione in più al turco ma soprattutto 4 milioni in più al portiere più forte del mondo… grazie Paolo figlio di Cesare”, scrive Giancarlo polemizzando contro Maldini.

Immediata, però, la replica di Manfredi: “Il turco è scarso oltreché senza onore. L’altro non voleva restare a prescindere”. E Franco aggiunge: “Meno male che il mercato del Milan lo fa Maldini e non tu…”.

Marco, invece, sognava un altro “10”: “25 milioni per lo sconosciuto Vlasic e non 35 per De Paul… Wow”.

SPORTEVAI | 13-07-2021 11:27