Euro 2020: Girone D all'Inghilterra, Croazia vola con Modric e Perisic

Sono Inghilterra e Croazia a vincere le partite che chiudono il Girone D di Euro 2020. La selezione dei Tre Leoni batte infatti per 1-0 la coriacea Repubblica Ceca (a sua volta qualificata per gli ottavi di finale tra le migliori terze), soffrono invece gli slavi contro la Scozia. Nel secondo tempo però prevale il talento e arriva la vittoria per 3-1, anche grazie all’ennesimo gol firmato Serie A: quello di Ivan Perisic.

L’Inghilterra parte subito fortissimo a Wembley, con Sterling che punta la porta grazie a un assolo personale. La sua iniziativa però si infrange contro il palo a Vaclik battuto. Ma è proprio la stellina del Manchester City a segnare la rete che decide la sfida: avviene al 12′, grazie a una bella sortita offensiva di Grealish, abile a pescare Sterling che di testa non sbaglia.

Il temutissimo Schick stavolta non incide, e sono infatti Holes e Darida a spaventare Pickford. Dall’altra parte è Kane a impegnare due volte Vaclik. Prima dell’intervallo sono quindi Jankto e Soucek a tentare invano la via del pareggio.

Nella ripresa l’Inghilterra rallenta le operazioni e controlla una vittoria ormai in cassaforte, e anzi si vede il gol del raddoppio di Henderson annullato da una giusta segnalazione di fuorigioco.

A Hampden Park fatica invece la Croazia vicecampione del mondo, contro una Scozia a cui non basta un cuore immenso. Il vantaggio è siglato al 17′ da Vlasic, bravo a sfruttare di controbalzo l’assist di Perisic. Prima dell’intervallo arriva però il pareggio: lo segna al 42′ McGregor dopo un’azione convulsa e caparbia della Scozia.

La qualificazione dista un solo gol, ma a segnarlo è la Croazia. Anzi, un campione come Modric. Il fuoriclasse del Real Madrid al 62′ si inventa infatti un esterno a giro al fulmicotone da fuori area su cui Marshall non può proprio arrivare. Quindi al 78′ è Perisic a chiudere i conti, grazie a un puntuale inserimento sul primo palo in occasione di un corner per la Croazia.

OMNISPORT | 22-06-2021 22:59