Il Milan espugna il Maradona ed è di nuovo solo in testa

06-03-2022 22:53

Allo Stadio Maradona di Napoli finisce 1-0 per il Milan il big match della ventottesima giornata di Serie A, i rossoneri staccano i partenopei e tornano soli in testa alla classifica.

Dopo un primo tempo molto intenso ma in cui l’unico brivido lo regala un contatto tra Koulibaly e Bennacer in area partenopea giudicato regolare da Orsato, il vero spettacolo comincia nella ripresa, anche perché il Milan va subito in gol al 50’: sugli sviluppi di una punizione di Tonali destro ciccato da Calabria che però viene deviato da Giroud alle spalle di Ospina.

Al 51’ Osimhen cerca immediatamente il pareggio ma troppo centralmente, para Maignan. Al 55’ Bennacer prova il sinistro da 20 metri, Ospina devia sul fondo, sul successivo angolo Giroud sbaglia il colpo di testa e poco dopo, su un tentativo di colpo di tacco, si fa male e deve lasciare il posto a Rebic.

Al 77’ Ounas sfiora l’1-1 con un sinistro a giro che finisce a lato di un soffio. All’83’ ci prova anche Lozano, fuori di poco. All’85’ Osimhen da posizione defilata tira sul primo palo, Maignan gli chiude lo specchio della porta. Due minuti dopo Theo Hernandez di sinistro costringe Ospina alla respinta.

I cambi iperoffensivi di Spalletti non portano nulla al Napoli, anzi, è Saelemaekers in pieno recupero, servito da Theo Hernandez, ad averel’occasione del raddoppio ma Ospina gli devia il tiro in angolo con la punta delle dita. Milan di Pioli meritatamente di nuovo in vetta alla classifica con 2 lunghezze sull’Inter, che ha una partita in meno, e 3 sui partenopei.

OMNISPORT