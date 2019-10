"Il Milan ha rischiato la serie D", la dura risposta di Berlusconi

Avevano fatto discutere, e non poco, le severe parole di Ivan Gazidis in occasione della presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan. E a distanza di qualche giorno è arrivata la piccata replica di Silvio Berlusconi, destinata a sua volta a far discutere e non poco: argomento della discussione, il chiacchierato rischio della società rossonera di finire in serie D per insolvenza.

"Abbiamo ereditato un Milan a rischio insolvenza, che poteva dire finire in serie D, stiamo lavorando tutti i giorni con tutto il cuore", aveva dichiarato l'attuale amministratore delegato del Diavolo, dando vita a un vero e proprio vespaio. Su cui è intervenuto chi del Milan è stato proprietario per 31 anni, Silvio Berlusconi appunto.

L'ex Cavaliere, oggi alla guida del Monza, ha deciso di rispondere dalle uscite dello stadio Brianteo al termine della partita giocata dai biancorossi contro l'AlbinoLeffe in serie C (campionato guidato al momento proprio dal Monza).

"Sono frasi che è meglio non dire. Oppure se uno ha voglia di dirle va al gabinetto, chiude la porta e le dice", è stata la durissima stoccata di Berlusconi, che ha usato un termine ancora più forte di "gabinetto".

Quindi un ulteriore attacco, scherzoso ma fino a un certo punto: "Un modo per rendere il Milan di nuovo grande? C'è, è molto semplice anche se difficile da realizzare, ridarlo a Silvio Berlusconi".

Che però adesso è profondamente coinvolto nel Monza: "Ogni tanto scherzo – ha spiegato -, ma ho detto di essere sicuro che in amichevole batteremmo il Milan. Esagerando ho anche spiegato che faremmo 3-0. Ma sono solo battute per sorridere sempre".

Infine una battuta su un altro tema che va per la maggiore in queste settimane, quello dello stadio: "Noi con il cuore siamo legati a San Siro, spero si trovi una soluzione per non abbatterlo. I progetti però sono molto buoni, Milan e Inter giocheranno in uno stadio molto bello".

SPORTAL.IT | 13-10-2019 22:02