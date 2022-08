10-08-2022 15:33

Ultimi giorni prima dell’avvio del campionato, ma il calciomercato prosegue sino al 31 agosto. Il Milan è alla caccia di un difensore di talento per rinforzare il gruppo di centrocampisti che dovrà affrontare la prossima stagione ormai imminente. Sul taccuino di Maldini e Massara è comparso il nome di Ivan Ilic, mediano serbo dell’Hellas Verona. I dirigenti rossoneri hanno seguito a lungo le prestazioni del giovane calciatore, e lo valutano con attenzione per portarlo il prima possibile a Milanello, già a partire da questi ultimi giorni della sessione estiva. Sull’ex Manchester City c’è anche l’interesse della Lazio oltre a numerosi club tedeschi.

Milan: Ivan Ilic del Verona erede di Kessiè?

I rossoneri sono alla disperata ricerca dell’erede di Franck Kessiè, trasferitosi al Barcellona a parametro zero. Sinora la dirigenza dei Campioni d’Italia ha visto sfumare vari obiettivi: si pensi a Renato Sanches, che ha scelto i milioni del PSG. Pioli attende quindi un segnale deciso da parte della società: tra gli attenzionati a sbarcare a Milanello, si segnalano Raphael Onyedika del Midtjylland, Baptiste Santamaria del Rennes e Seko Fofana del Lens. In questi ultimi giorni di calciomercato, si è aggiunto anche Ivan Ilic, con il Milan che potrebbe giocare d’anticipo rispetto alla Lazio e portare il serbo a Milano per una cifra medio-bassa.

Milan: per Ivan Ilic del Verona servono 15 milioni

Con la trattativa tra Verona e Lazio praticamente bloccata, negli ultimi giorni di questo calciomercato, il Milan sonderà il terreno con l’Hellas Verona per cercare di portare Ivan Ilic in rossonero. L’accordo può arrivare attorno ad una cifra vicina ai 15 milioni di euro, con la squadra di Pioli che andrebbe ad acquisire un innesto di qualità e capace di svolgere al meglio le due fasi di gioco. Ilic ha già da tempo un accordo di massima con i rossoneri, che mai come ora sembra sempre più lontano da Verona.

Milan: l’obiettivo avere una rosa giovane

Nel caso di arrivo di Ivan Ilic, quella del Milan sarebbe una delle squadre con l’età media più bassa di tutto il nuovo campionato: si pensi anche all’acquisto di Charles De Ketelaere, classe 2001 arrivato dal Bruges per circa 35 milioni di euro. Una formazione sempre più giovane per puntare alla seconda stella.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE