Il Milan inizia a sfoltire: contatti per Andrea Conti

26-12-2021 20:15

Andrea Conti è senza dubbio il primo nome sulla lista dei cedibili in casa Milan. Fermo praticamente da un anno, non gioca una partita ufficiale dal 18 gennaio scorso (7 minuti nel successo 2-0 contro il Cagliari), nelle ultime tre gare non era neanche in panchina e non è stato inserito nella lista Uefa. Ecco perché Maldini e Massara stanno cercando di trovargli una sistemazione, e tra le squadre interessate c’è in prima linea l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, ma il Milan faciliterebbe la sua cessione già a gennaio anche solo per togliersi il suo stipendio dal bilancio. Contatti con l’Empoli che vanno avanti, probabile una fumata bianca.

OMNISPORT