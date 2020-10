Il Milan non partiva così bene dal 1995

Dopo un finale di stagione 2019/2020 da urlo, il Milan sta continuando a correre senza sosta. 100% di vittorie tra Serie A ed Europa League nella prima stagione, con quattro successi in campionato che l’hanno resa capolista solitaria della massima serie.

Nonostante gli scudetti vinti nel corso degli anni con Ancelotti, Zaccheroni e Allegri, il Milan non è mai partito con tali dati nel corso degli ultimi vent’anni e più: era infatti dal 1995/1996 che la squadra meneghina non otteneva un tale score a inizio stagione.

Nel 1995/1996 il Milan iniziò con l’acceleratore la propria stagione di Serie A, riuscendo a fine anno a conquistare il suo 15esimo Scudetto, al quale sono seguiti quello del 1999 con Zaccheroni, quello vinto nel 2004 con Carlo Ancelotti ed infine quello del 2011 sotto Allegri.

Recuperati Ibrahimovic e Romagnoli, il primo dopo aver superato il coronavirus, il secondo a causa di un infortunio, il Milan ora guarda con fiducia al futuro, sopratutto dopo aver superato nel Derby i cugini dell’Inter, distanti cinque lunghezze in classifica.

Non solo, perchè anche Napoli e Juventus inseguono con quattro punti in meno rispetto al Milan. Una distanza importante, ma comunque sempre a inizio stagione. Che i rossoneri, in ogni caso, non vedevano da tempo. Pronti a tornare al vertice italiano ed europeo.

OMNISPORT | 18-10-2020 21:41