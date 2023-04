Il Milan pensa a De Paul

Il centrocampista argentino non è al centro del progetto dell’Atletico che lo vorrebbe rimpiazzare con Uribe del Porto, per 35/40 milioni Rodrigo De Paul può partire

14-04-2023 08:18

Non è un mistero che Rodrigo De Paul non sia al centro del progetto tecnico della squadra spagnola dell’Atletico Madrid. Il giocatore argentino, attuale campione del mondo ed elemento imprescindibile della Scaloneta, sarebbe ambito da diverse squadre in Europa. Come confermato dalla stampa spagnola, i Colchoneros avrebbero individuato in Mateus Uribe del Porto l’elemento perfetto per sostituire il centrocampista ex Udinese.

Maldini e Massara, direttore tecnico e sportivo del Milan, avrebbero messo già da tempo gli occhi sull’attuale centrocampista dell’Atletico. Come riporta anche Sportitalia, gli spagnoli per lasciar andare il giocatore non accetterà offerte inferiori ai 35/40 milioni di euro.