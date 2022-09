Il Milan perde Florenzi: out per cinque mesi

08-09-2022 16:56

Brutte notizie in casa Milan. I rossoneri, attraverso comunicato stampa hanno infatti reso noto l’entità dell’infortunio rimediato dal calciatore durante il match con il Sassuolo del 30 agosto.

“AC Milan comunica che Alessandro Florenzi, durante la partita con il Sassuolo, ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra che ha reso necessario un intervento chirurgico; l’operazione è stata eseguita giovedì mattina dal prof. Lasse Lempainen in Finlandia alla presenza del responsabile sanitario del Milan dott. Stefano Mazzoni. L’intervento è perfettamente riuscito e già venerdì Alessandro rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in cinque mesi”.