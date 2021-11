Il Milan perde i pezzi: Stefano Pioli senza un altro titolare

20-11-2021 12:00

Ancora brutte notizie dall’infermeria per il Milan. Dopo il forfait di Ante Rebic, Stefano Pioli dovrà fare a meno del titolarissimo Fikayo Tomori per la partita di questa sera contro la Fiorentina.

Milan, Tomori infortunato: cosa è successo

L’ex centrale del Chelsea si è fatto male in allenamento: ha subito una botta all’anca nella rifinitura di venerdì. Il tecnico del Diavolo, di concerto con lo staff medico rossonero e con lo stesso difensore, ha scelto la cautela e non lo ha convocato per la partita di questa sera alle 20.45 al Franchi di Firenze. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Milanello, Tomori sarà rivalutato nei prossimi giorni: l’obiettivo è averlo al 100% per la prossima partita di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Milan, Tomori infortunato: come cambiano i rossoneri

Il ko di Tomori è una tegola per Pioli, che finora aveva sempre schierato titolare l’inglese in 16 partite su 16. Un vero e proprio punto di riferimento per la squadra: senza di lui i rossoneri torneranno alla collaudata coppia formata da Simon Kjaer e Alessio Romagnoli.

Sulle fasce ci saranno Kalulu (Calabria ancora fuori) ed Hernandez tornato dalla squalifica, a centrocampo il duo Tonali-Kessie. Sulla linea dei trequartisti Rafael Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. Fuori Rebic, infortunato sempre venerdì dopo aver provato un colpo di tacco nella partitella. Giroud unica punta.

Serie A, Fiorentina-Milan, i convocati

Sono 22 i giocatori convocati da Stefano Pioli per la trasferta in Toscana.

PORTIERI: Desplanches, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Ibrahimović, Leão, Pellegri.

OMNISPORT