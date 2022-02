Il Milan programma il futuro: Hernandez ha rinnovato, ora Leao

11-02-2022 17:27

La vittoria in rimonta nel derby, che ha riacceso i sogni di scudetto, la goleada alla Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia, che ha garantito al Milan la possibilità di sfidare per altre due volte l’Inter, e la possibilità di chiudere la settimana al primo posto della classifica, in caso di vittoria sulla Sampdoria e di mancato successo dell’Inter sul Napoli nell’anticipo di sabato alle 18.

Ma non solo: la settimana d’oro del Milan si arricchisce anche dell’ufficialità del rinnovo del contratto di Theo Hernandez.

Milan, Hernandez rinnova fino al 2026: l’annuncio

L’11 febbraio è stato infatti il “T-Day”, un vero e proprio evento mediatico nell’aria già da giorni, ovvero da quando l’entourage dell’esterno francese e i dirigenti rossoneri avevano raggiunto un’intesa totale sul prolungamento dell’ex difensore del Real Madrid.

Dopo l’arrivo del giocatore e dell’agente nella sede del Milan in Via Aldo Rossi, nel pomeriggio ecco l’annuncio con foto di rito:

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernández fino al 30 giugno 2026. Theo è arrivato al Milan nell’estate 2019 e ha mostrato subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l’ammirazione e l’affetto dei tifosi rossoneri in tutto il mondo. Dopo 108 presenze, 19 gol e 18 assist, Theo Hernández e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino”.

Mercato Milan, si tratta per il rinnovo di Leao

Per la società, per i tifosi e per Stefano Pioli si tratta di un tassello chiave in vista delle prossime stagioni nonché di un messaggio molto chiaro circa la volontà del club rossonero di proseguire il percorso di crescita iniziato di fatto con l’arrivo del tecnico emiliano sulla panchina del Milan.

Ma non finisce qui, perché il ds Massara e il dt Maldini sono già al lavoro per blindare altri gioielli: fervono infatti le trattative con i rappresentanti di Rafael Leao, attualmente sotto contratto fino al 2024, e anch’egli in predicato di vedere allungato il proprio contratto fino al 2026 con relativo adeguamento d’ingaggio.

Theo Hernandez, le cifre del rinnovo e le sue prime parole

Quanto alle cifre, in base a quanto trapela Hernandez, che con 17 reti è il terzo difensore ad aver segnato di più nella storia del Milan dopo Paolo Maldini con 29 e Aldo Maldera con 27, guadagnerà 4 milioni netti più bonus e non 4,5, come era circolato nelle ultime ore. Un balzo comunque notevole rispetto all’attuale 1,5 milioni e che fa di Theo il terzo giocatore più pagato dello spogliatoio rossonero dopo Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli, tuttavia entrambi a scadenza nel prossimo giugno.

Dopo la firma Theo è stato protagonista di una chat con i tifosi sul canale TikTok del Milan: “Sono molto felice – le sue parole – Dal primo giorno in cui sono arrivato qui sono stato benissimo con tutti. Ringrazio i tifosi per il sostegno e il mister che mi ha migliorato in tutto, sia come persona che nel gioco. Mi trovo bene con tutti, per questo ho rinnovato. È vero che c’erano tante squadra che mi volevano, ma io ho pensato solo al Milan e di rimanere qua. La storia continua!”.

