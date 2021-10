Il Milan si cautela dopo l'infortunio di Maignan: ufficiale Mirante

Senza Mike Maignan, il Milan si affida ad Antonio Mirante. E’ infatti l’ufficiale l’approdo del portiere svincolato in rossonero, visto l’infortunio capitato al titolare francese, costretto a rimanere fuori per diversi mesi dopo l’operazione al polso.

Il Milan ha confermato l’ingaggio di Mirante fino al 2022 attraverso i propri social, accogliendo un nuovo estremo difensore nel roster che può già contare sul rumeno Ciprian Tatarusanu. Sarà proprio l’ex Fiorentina a combattere con il portiere italiano per la maglia da titolare da qui al rientro di Maignan.

La società meneghina ha confermato come il contratto di Mirante si concluderà il prossimo giugno:

“AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva. Mirante nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83”.

Classe 1983, Mirante ha scelto il suo anno di nascita come numero di maglia. Nelle ultime tre stagioni ha vestito la casacca della Roma prima di restare svincolato, giocando anche in Europa, tra Champions ed Europa League, dopo più di un decennio.

Mirante e Tatarusanu si alterneranno presumibilmente tra Serie A e Champions League, ma non è ancora chiaro chi occuperà la porta del Milan in campionato e chi in Europa. Per il 38enne di Castellamare di Stabia, in passato anche tra i pali della Juventus, un’altra prestigiosa squadra nella sua lunga carriera, iniziata in bianconero nel 2003.

OMNISPORT | 13-10-2021 20:20