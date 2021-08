Il Milan si regala un campione d'Europa: ufficiale l'acquisto di Florenzi

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Milan .

A confermare il definitivo buon esito della trattativa con la Roma , è stato lo stesso club meneghino attraverso una nota apparsa sul proprio sito.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi dalla AS Roma. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 25”.

Operazione dunque chiusa sulle basi di un prestito con di riscatto, il tutto per un’operazione che dovrebbe potenzialmente essere da 5,5 milioni di euro (1 per il prestito e 4,5 per far eventualmente valere l’opzione a favore).

Per Florenzi, 30 anni, si tratta della prima esperienza in Serie A vissuta non vestendo la maglia della Roma. Nel corso della sua carriera ha giocato, sempre in prestito dai giallorossi, anche in Serie B con il Crotone, in Liga con il Valencia e in Ligue 1 con il PSG.

Nel corso dell’estate ha fatto parte della spedizione Azzurra che si è laureata Campione d’Europa a Euro 2020.

OMNISPORT | 21-08-2021 11:34